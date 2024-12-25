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Antalya'da İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü Üzerine Önemli Değerlendirmeler Yapıldı

Antalya'daki toplantıda enerji dönüşümünün önemi konuşuldu, Türkiye'nin stratejik konumu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:50
Antalya'da İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü Üzerine Önemli Değerlendirmeler Yapıldı

Antalya'da İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü Üzerine Önemli Değerlendirmeler Yapıldı

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun enerji ticareti ve lojistiği açısından sağladığı önemli avantajları paylaştı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen "İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü" konulu 2024 yılı faaliyet dönemi 17. olağan toplantısı'na katılan Zaimler, küresel enerji trendleri ve Türkiye'nin enerji dönüşümü hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Zaimler, enerji arz güvenliği, maliyet dengesi ve sürdürülebilir enerji politikalarının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda ve platformlarda enerji dönüşümündeki rolüne vurgu yaparak, ticaret rotalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Zaimler, "Dünyadaki en önemli konu iklim değişikliği. Bu konuyu tarım, gıda ve su ile bütünleştirmek gerekiyor" dedi.

Çin'in ihracat rotalarını değiştirmesi gerektiğini dile getiren Zaimler, Türkiye'nin stratejik konumunun enerji ticareti açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Zaimler, "Türkiye, doğru stratejiler ve güçlü koordinasyonla Avrupa ve Asya pazarları arasında bir enerji köprüsü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda enerji dönüşümünün yalnızca bir strateji değil, ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için bir zorunluluk olduğunu belirten Zaimler, "Üç enerji trendinden bahsetmek istiyorum: Birincisi petrol ve doğal gaz, ikincisi çağ dönüşümü, üçüncüsü ise teknolojik dönüşüm" ifadelerini kullandı.

Zaimler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak ve teknolojik dönüşüme odaklanarak bu alanda lider ülkelerden biri olabileceğini kaydetti. Ayrıca, Avrupa'nın kalkınması için jeopolitik anlamda Türkiye'nin avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti.

Toplantıda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ve birçok üye yer aldı.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler (solda), Antalya Sanayici ve İş İnsanları...

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler (solda), Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) "İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü" konulu 2024 yılı faaliyet dönemi 17. Olağan Toplantısı'na katıldı.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler (solda), Antalya Sanayici ve İş İnsanları...

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler (solda), Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) "İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü" konulu 2024 yılı faaliyet dönemi 17. Olağan Toplantısı'na katıldı.

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