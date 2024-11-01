Apple'ın Temmuz-Eylül Gelirleri Artış Gördü

Apple Gelir Raporunu Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, temmuz-eylül dönemine ait gelirlerini duyurdu ve yıllık %6 artış kaydetti.

Dördüncü Çeyrek Sonuçları

Şirketin mali takvimine göre bu dönem, dördüncü çeyrek olarak kabul ediliyor. Apple, yaptığı açıklamada, bu çeyrekteki toplam gelirin 94,9 milyar dolara ulaştığını belirtti. Geçen yıl aynı dönemde ise gelir 89,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net Kar ve Hisse Başına Kar

Bu çeyrekte, Apple'ın net karı %35,8 oranında bir düşüşle 14,7 milyar dolara geriledi. Önceki yıl bu rakam 22,9 milyar dolar olarak belirlenmişti. Hisse başına kar da 1,47 dolardan 97 sente düştü.

Vergi Yükü ve Yargı Kararı

Net karındaki düşüşte, Avrupa’daki yargı kararı sonucu Apple'ın İrlanda'ya 14 milyar dolardan fazla vergi ödemek zorunda kalması etkili oldu.

Satış Rakamları

Ayrıca, bu dönemde iPhone, iPad ve Mac satışlarında da artış gözlemlendi. iPhone satışları, yıllık %5,5 artışla 46,2 milyar dolara, iPad satışları %7,9 artışla 6,9 milyar dolara, Mac satışları ise %1,7 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi.