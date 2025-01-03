DOLAR
35,38 -0,21%
EURO
36,33 -0,07%
ALTIN
3.025,01 -0,14%
BITCOIN
3.428.514,67 0,48%

Apple, Siri Davasında 95 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, Siri'nin gizliliği ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 01:55
Apple, Siri Davasında 95 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple'ın Siri Davası İçin Anlaşmaya Gitme Kararı

ABD'li teknoloji devi Apple, sesli asistanı Siri'nin kullanıcıları gizliliğini ihlal ettiği iddialarıyla açılan toplu davada 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Dava Detayları ve Anlaşma Süreci

Konu, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma kapsamında, Oakland'daki federal mahkemeye sunulmuş durumda. Dava, Siri'nin istem dışı etkinleştirilmesi ve kullanıcıların rızaları olmadan kaydedilen konuşmaların üçüncü şahıslarla paylaşılması iddialarıyla açılmıştı.

Apple, bu suçlamaları reddetse de anlaşma yoluna gitmeyi tercih ederek 95 milyon dolar ödeme kararı aldı. Anlaşmanın onaylanması durumunda, Siri özellikli cihazları kullananlar, cihaz başına 20 dolar kadar geri ödeme alabilecekler.

Kapsam ve Tarihler

Bu anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD kullanıcılarını kapsayacak.

Siri'nin Tarihi ve Gelişimi

Siri, ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı. Kullanıcıların Hey Siri komutuyla eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan bu özellik ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Apple, Siri Davasında 95 Milyon Dolar Ödeyecek
2
Emekliye 12.000 TL ilave ödeme! Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu
3
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 2,5 Milyar Lira Tasarruf Edildi
4
ASELSAN'dan Asya ve Pasifik'e 26,2 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmeleri
5
Türkiye'nin Eylül İhracat Raporu: Otomotiv Önde
6
TCMB'den Kredi Kartı Borçluluğunu Azaltmaya Yönelik Yeni Düzenleme
7
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Kapandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak