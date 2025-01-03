Apple, Siri Davasında 95 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple'ın Siri Davası İçin Anlaşmaya Gitme Kararı

ABD'li teknoloji devi Apple, sesli asistanı Siri'nin kullanıcıları gizliliğini ihlal ettiği iddialarıyla açılan toplu davada 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Dava Detayları ve Anlaşma Süreci

Konu, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma kapsamında, Oakland'daki federal mahkemeye sunulmuş durumda. Dava, Siri'nin istem dışı etkinleştirilmesi ve kullanıcıların rızaları olmadan kaydedilen konuşmaların üçüncü şahıslarla paylaşılması iddialarıyla açılmıştı.

Apple, bu suçlamaları reddetse de anlaşma yoluna gitmeyi tercih ederek 95 milyon dolar ödeme kararı aldı. Anlaşmanın onaylanması durumunda, Siri özellikli cihazları kullananlar, cihaz başına 20 dolar kadar geri ödeme alabilecekler.

Kapsam ve Tarihler

Bu anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD kullanıcılarını kapsayacak.

Siri'nin Tarihi ve Gelişimi

Siri, ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı. Kullanıcıların Hey Siri komutuyla eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan bu özellik ise 2014 yılında tanıtılmıştı.