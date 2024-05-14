Arabası olanlar sonunda oh çekecek! 6 gün sonra resmen başlıyor

Akaryakıt piyasasında yeni bir dönem başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT PİYASASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Akaryakıt piyasasında geçtiğimiz dönemlerde 95 oktan benzin ve dizel ürünler ultra force ultra kuvvet, power güçlü, fuelsave yakıt tasarruflu gibi isimlerle farklı şekilde fiyatlandırılıyordu. Bahsi geçen ürünlerin yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca performans kattığı gibi iddialar da vardı.





Yapılan son EPDK düzenlemeleriyle birlikte bu farklı fiyat politikası ortadan kalkacak ve bütün ürünler tek fiyata satılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin farklı fiyatlara satın almak zorunda kaldığı ürünler ortadan kalkmış olacak ve piyasada fiyat dengesi sağlanacak. Yeni düzenlemeye uyum sağlanması için de belirli bir süre tanınacak. Ülke genelinde 13 bin bayisi olan akaryakıt sektörü denetimleri devam ediyor. EPDK tarafından alınan yeni akaryakıt kararları 15 Mayıs tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Bu tarih sonrasında müşteriler farklı fiyatlarla karşılaşmayacak.