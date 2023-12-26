Araç almak isteyen elini çabuk tutsun! Görmedim duymadım demeyin: Okkalı zam geliyor

Yılbaşı yaklaşırken, Türkiye genelinde araç sahiplerini endişeye sevk eden bir gelişme gözlemleniyor: Köprü ve otoyol ücretlerine yönelik yüzde 50'nin üzerinde planlanan büyük bir zam haberini duyurdular. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi artışının etkisiyle birleşen bu durum, araç sahipleri arasında geniş bir tepki yaratıyor.

Yılın ilerleyen günlerinde, ülke genelinde araç sahiplerini derinden etkileyecek önemli bir değişiklik gündemde. Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50'nin üzerinde bir artış planlanıyor.

Özellikle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi artışının ardından, araç sahipleri bu duruma karşı büyük bir rahatsızlık duyuyor. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 oranında bir zam yapılacağını iddia etti.Babuşçu, ''Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yılda % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor'' dedi.

Bu zamın arkasındaki nedenler arasında döviz kurlarındaki artış ve ülkedeki enflasyonun yükselmesi gösteriliyor. Geçtiğimiz aylarda köprü ücretlerine yapılan zam sonrasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'nin tek yönlü geçiş ücreti 8 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.





Özel şirketler tarafından yönetilen kara yolları ve köprülerde güncel fiyatlandırma aşağıdaki gibidir: Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücreti 190 lira, Çanakkale Köprüsü'nde 205 lira, Ankara-Niğde Otoyolu'nda 140 lira ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda ise 280 lira. Bu tarife, özellikle araç sahipleri ve sürücüler arasında, önceki zam ve ek vergi artışlarına ek olarak planlanan yeni zamlara karşı olumsuz bir tepki yaratmış durumda.