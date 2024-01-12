Araç sahiplerine büyük şok! Kasko ücretlerinde yeni yılın beklenmeyen sürprizi

Yeni yıla girdiğimiz ilk haftada birçok indirim haberi vatandaşın rahat etmesine neden oldu. bu indirim haberi de araç sahibi olanlar için geldi. Detaylar haberimizde….







OTOMOBİL SAHİPLERİNE DUYURULDU: KASKO FİYATLARI ERİDİ!

Araç fiyatlarındaki indirimler nedeniyle sigorta primleri de değişti. Tüketiciler Derneği (TÜKONFED) Sigorta Komitesi Başkanı Turusan Bağcı , kasko primlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Detaylar burada…

Yeni araç tedarik sorunlarının son dönemde sona ermesi ve araç fiyatlarının düşmesi de sigorta fiyatları üzerinde etkili oldu. Trafik sigortası fiyatları ne olacak?

Tüketici Derneği Sigorta Komitesi (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı , bu konuyla ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlıyor:

"Kasım ayının 15'i ortasında, yani son haftası başlayan süreçte kasko fiyatlarında indirimler gerçekleşti. Baktığımız zaman tam kasko yaptırma dönemi aslında. Araçların fiyatı düştükçe kasko fiyatı da düşüyor."

"Örneğin, arabanın fiyatı 1 milyon lira iken, çarpan %2 ile kasko fiyatı bulunuyordu, yani 20 bin TL. Şimdi araba fiyatı 800.000 TL'ye geldiğinde, %2 ile çarpıldığında 16 bin TL'ye kasko fiyatı geri gelmiş oluyor."

"Öte yandan sigorta prim ödemesi yapan iyi ve kötü sürücüler arasındaki makas açıldı."

"Eğer siz iyi bir sürücüyseniz ve indiriminiz varsa, kasko fiyatınız 3 bin 300 TL'ye kadar düşebiliyor, hatta daha da altına inebiliyor."

"Şirketler iyi sürücüleri tercih ediyor. Ancak kötü bir sürücüyseniz, bu rakam 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani iyi bir sürücü 3 bin TL öderken, kötü bir sürücü 20 bin TL ödeyebiliyor. Yani kötü sürücü 7 kat fazla ücret ödüyor."

"Bu durumun sürücüler için çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kasko fiyatları illere göre de değişkenlik gösteriyor."

Öte yandan, otomobil fiyatlarındaki artış kasko ve kasko sözleşmelerine de yansıdı. Firmalar fiyat artışına gerekçe olarak yedek parça fiyatlarındaki artışı gösterdi.

KASKO YAPTIRACAKLARA BU SÜREÇ ÖNEMLİ!

"Kasko fiyatlarında düşüş ocak ayında da devam ediyor. Bu düşüş sürecek gibi gözüküyor. Araç fiyatlarındaki düşüş devam ettiği sürece kasko fiyatlarında azalışlar görebiliriz. Ancak araç fiyatlarında, enflasyon ve parça gibi konularda olacak artışlar kaskoya yansıyacaktır. Şubat, mart aylarında kaskoda indirim olmayabilir." ifadelerine yer verdi.