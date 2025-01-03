Aralık 2024 TÜFE Raporu: Eğitimde Yüzde 91,64 Artış

Aralık 2024'te TÜFE'de Yüksek Artışlar

TÜketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Aralık 2024'te ana harcama gruplarında en yüksek yıllık artış yüzde 91,64 ile eğitimde gerçekleşti. Aylık bazda ise en büyük artış yüzde 2,78 ile ev eşyası grubunda kaydedildi.

Yıllık ve Aylık Değişimler

TÜİK'in verilerine göre; Aralık 2024'te bir önceki aya göre TÜFE, yüzde 1,03 artarken, geçen yılın aynı ayına göre bu artış yüzde 44,38 seviyesine ulaştı. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise artış yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

Aylık Değişimlerde Dikkat Çeken Gruplar

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2024'te aşağıdaki düşüşler gözlemlendi:

Giyim ve ayakkabı: -0,67

Ulaştırma: -0,42

Alkollü içecekler ve tütün: -0,02

Ev eşyası bir önceki aya göre yüzde 2,78 artışla dikkat çekti.

En Az Artış Ulaştırmada Gerçekleşti

Aralık 2024'te yıllık bazda en az artış gösteren alan ise yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Eğitim ise yıllık artışta en yüksek rakama yüzde 91,64 ile ulaştı.

Temel Başlıklar Üzerinden Değişimler

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 19'unda düşüş yaşanırken, 12 başlıkta değişim olmadı ve 112 başlıktan oluşan endekste artış gözlemlendi.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç, Aralık 2024te aylık bazda yüzde 1,17, yıllık bazda ise yüzde 43,94 artış gösterdi. Özel kapsamlı endeksler incelendiğinde, yüzde 45,34 oranıyla en yüksek artış, "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergelerinde kaydedildi.

Aralık 2024 TÜFE verileri, her kesim için önemli ekonomik göstergeler sunmakta ve hayat pahalılığı ile ilgili tespitlerde bulunulmasında önemli rol oynamaktadır.