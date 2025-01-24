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Arazi Toplulaştırma ve Kamulaştırma Çalışmaları Başladı

Ankara ve Diyarbakır'da arazi toplulaştırması, çeşitli illerde ise acele kamulaştırma çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:03
Arazi Toplulaştırma ve Kamulaştırma Çalışmaları Başladı

Arazi Toplulaştırma ve Kamulaştırma Çalışmaları Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda, Ankara ve Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, çeşitli illerdeki projeler için acele kamulaştırma çalışmaları da hız kazanacak.

Projelerin Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Gölbaşı ve Haymana, Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Acele Kamulaştırma Çalışmaları

Diğer yandan, Kırıkkale (Delice) ile Çorum arasında gerçekleştirilecek yüksek standartlı demir yolu projesi için de belirli alanlardaki taşınmazlar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Ayrıca, Van Çaldıran Çubuklu Projesi kapsamında da DSİ tarafından acele kamulaştırma işlemleri yapılacak.

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