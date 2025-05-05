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Arıcılık Rotaları Turizme Canlandıracak

Prof. Dr. Aslı Özkırım, arıcılık rotalarının Türkiye'nin turizmine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 12:19
Arıcılık Rotaları Turizme Canlandıracak

Arıcılık Rotaları Turizme Canlandıracak

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, 'api Turizm' kapsamında oluşturulan arıcılık rotalarının turizme önemli katkılar sunacağını vurguladı. Özkırım, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye'nin arıcılık alanındaki zenginliklerine dikkat çekti.

Türkiye'nin Arıcılık Başkenti

Özkırım, Türkiye'nin dünya sıralamasında arıcılıkta ikinci sırada yer aldığını ve arıların ekosistemdeki kritik rolünü ortaya koydu. Arıların sebze ve meyve üretiminin %75’inde etkili olduğunu belirten Özkırım, tüketicilerin arılarla buluşarak doğanın bu önemli bileşeninin önemini anlamaları gerektiğini ifade etti.

ApiTURroute Projesi ile Doğaya Dönüş

ApiTURroute projesi kapsamında Trakya, Muğla, Kars-Ardahan-Artvin, Tunceli-Erzincan-Bingöl ve Balıkesir-Çanakkale bölgelerinde arıcılık rotası oluşturduklarını aktaran Özkırım, bu rotaların 15 kişilik bir ekiple ziyaret edildiğini belirtti. Katılımcılara arıcılık ekipmanları verilerek, arıcılık süreçlerini bizzat deneyimleme fırsatı sunduklarını söyledi.

Doğaya Karışmanın Yolu: Arıcılık Rotaları

Özkırım, programın katılımcılarının, yoğun şehir yaşamından kaçış arayışında olan beyaz yakalılar, bürokratlar, doktorlar ve avukatlardan oluştuğuna dikkat çekti. Arıcılık rotasında katılımcılar, Trakya'nın meşe balını, kanola polenini öğrenme fırsatı bulurken, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine de tanıklık ediyorlar. Özellikle Edirne'nin tarihi yapıları ve şenlikleriyle arıcılık kültürünü tanıma imkanı buluyorlar.

Özkırım, bu rotaların bölgelerin turizmine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. Programa, Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gönül Danışman, turizm sektörü temsilcileri ve arıcılar da katıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ApiTURroute Projesi kapsamında arıcılıkla doğa turizmini...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ApiTURroute Projesi kapsamında arıcılıkla doğa turizmini buluşturan "api turizm" ile ilgili program gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, programda konuşma yaptı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ApiTURroute Projesi kapsamında arıcılıkla doğa turizmini...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ApiTURroute Projesi kapsamında arıcılıkla doğa turizmini buluşturan "api turizm" ile ilgili program gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, programda konuşma yaptı.

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