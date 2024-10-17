ASELSAN, KOBİ'lere 1,6 Milyar Dolar Sipariş Verdi

ASELSAN'dan KOBİ'lere Büyük Destek

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 10 ay içinde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) 1,6 milyar dolarlık sipariş verdiklerini duyurdu. Kocaeli Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısında konuşan Akyol, Türkiye'nin savunma sanayisine son yıllarda önemli kaynaklar ayırdığını ve ASELSAN’ın bu alandaki başarısının dünya genelinde takdir topladığını belirtti.

ASELSAN’ın Global Vizyonu

Akyol, ASELSAN'ın, dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayisi şirketi olduğunu ifade ederek, geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10'uncu savunma sanayisi firması unvanını kazandığını kaydetti. "Dünyada 20 farklı ülkede fabrikalarımız ve ofislerimiz mevcut. Amacımız, ihracat odaklı küresel bir ASELSAN inşa etmek," dedi.

Yerli Üretim ve İnovasyon

Akyol, yerli üretimin önemine vurgu yaparak, "Kritik zamanlarda müttefik ülkelerden kısıtlamalarla karşılaştık ama bundan sonra bu ambargolara daha iyi projelerle karşılık vereceğiz." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini 2024 yılı sonuna kadar envantere almayı hedeflediklerini aktardı.

KOBİ'lere Verilen Destek

ASELSAN Genel Müdürü, KOBİ'lere sağlanan desteklerin yanı sıra, millileştirme çabalarının da sürdüğünü vurgulayarak, "Geçen yıl 1,2 milyar dolar değerinde iş vererek, 10 ayda 1,6 milyar dolarlık sipariş verdik. Hedefimiz, gençlerimize nitelikli istihdam fırsatları sunmak," diye konuştu.

Akyol, ASELSAN'ın şimdiye kadar Kocaeli'deki firmalara 362 milyon dolarlık iş sağladığını ve 19 firma ile 58 ürünü birlikte millileştirdiklerini belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kocaeli Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı. Akyol, konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını cevapladı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kocaeli Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı. Akyol, konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını cevapladı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kocaeli Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı. Akyol, konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını cevapladı.