Asgari ücret için beklenen tarih nihayet açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele için çalışanlara baskı yapmayacaklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinin ve gündeminin bir numaralı konusu elbette asgari ücret ve memur emekli maaşlarına yapılan zam.. Yeni yılda asgari ücret miktarının 16 bin TL'yi aşacağı kesin olsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Işıkhan “Asgari ücret miktarı 17 bin 500 TL mi olmalı? şeklinde sorulan soruya yanıt olarak 31 Aralık tarihine kadar bu kapsamda alınan kararların Resmi Gazete'de yayımlanacağını yineledi.

"31 ARALIK'A KADAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI GEREKİYOR"

Bakan Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“İnşallah önümüzdeki 7. aydan itibaren başlayacağız ve taraflarla bir toplantı yapacağız. Pazartesi günü bu süreci başlatacağız, komitelerimiz ve yetkililerimiz çalışıyor, teknik çalışmalar sürüyor. Bildiğiniz gibi bakanlık temsilcileri geliyor, onların çalışmaları bizi şekillendirecek, yakın zamanda tamamlanacak. Ocak ayı itibariyle geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayınlamamız gerekiyor. Komiteler ne kadar hızlı çalışırsa sonuçları da o kadar erken açıklayacağız. Şu anda tüm göstergeler olumlu. Pazartesi günü Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla açılışı yapacağız. Bu süreci başkanımıza sundum. Prensiplerimiz her zaman olduğu gibi biliyorsunuz; çalışanlarımızı enflasyona maruz bırakmayacağız”

ASGARİ MAAŞ 17 BİN 500 TL Mİ?





Merkez Bankası eski ekonomistlerinden Hakan Kara'nı, bir açıklamasında asgari ücret miktarının 17 bin 500 liraya çıkarılması yönündeki açıklamalarına ilişkin Bakan Işıkhan, "İnşallah çalışmalarımızı tamamladığımızda nihai sonuca ulaşacağız ve bunu da sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

“TEK BİR ARTIŞ OLACAK”

Bakan Işıkhan, konuşmasının devamında Temmuz ayında geçici bir artış olmayacağını belirterek, “Bizim düzenlemelerimizle aynı olduğu için tek artış olacak. Asgari ücret düzenlememizde yılda bir kez oluyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem gibi çok zor şartlarda asgari ücreti geçen yıl ikinci kez artırdık” ifadelerini de kullandı.

Öte yandan emekli maaşlarının artırılması, memur maaşlarının artırılması ve asgari ücret düzenlemeleri son dönemde en çok dikkat çeken konular arasında yer almakta. Açlık sınırı rakamının 14 bin TL şeklinde çıkması konusunu değerlendiren ekonomist Devrim Akyıl, Ocak ayındaki asgari ücret artışına ilişkin son perde arkası bilgileri Sözcü TV'de katıldığı programda paylaştı:

“ASGARİ ÜCRET 17-18 BİN TL’YE ÇIKARILABİLİR”

Ekonomist Devrim Akyıl, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Açlık sınırı 14 bin TL olarak ifade ediliyor! Dolayısıyla bunun üzerinde bir rakama ulaşılacak. Bu rakam 16 bin ila 16 bin 500 TL olacak gibi görünüyor. Müzakereleri burada bitirmeye çalışacaklar. Şahsen ben Cumhurbaşkanı'nın müdahale edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra asgari ücret miktarının 17-18 bin TL’ye ulaşabileceğini düşünüyorum.” dedi.

"MASADAN KALKARIZ"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücretin ne olacağını söyledi. Habertürk'e açıklama yapan Atalay, komisyonda iki kadın ve iki erkeğin asgari ücretle çalışacağını, İşçilerin geçimini sağlamak için gelmediklerini müzakere masasında hükümet ve işveren temsilci yetkililerine anlatacaklarını vurguladı.

Hükümetin 14 bin TL civarında açlık sınırı koyması halinde ne gibi şeyler yapacakları sorulduğunda ise Atalay, şöyle yanıt verdi: “O zaman müzakere masasından ayrılırız. Böyle bir şey olmaz." dedi.

Atalay, bazı hükümet yetkililerinin belirttiği gibi yüzde 25 zam anlamına gelen 14 bin 250 TL'lik maaşı asla kabul etmeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “Bu rakamı yayınlamamız bize haksızlık olur. Bakalım neler sunuyorlar; Daha sonra tavrımızı belirliyoruz. Teklifi Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne sunacağız ve orada karar vereceğiz."

Başkan Ergun Atalay, bir yıl boyunca asgari ücrete zam yapılmayacağı için yıl sonunda geçimin sağlanması için maaşın artırılması gerektiğini de ifade etti.