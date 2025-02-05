ASO Başkanı Ardıç: Deprem Kültürünü Yerleştirmeliyiz

ASO Başkanı Ardıç'tan 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Mesajı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı anısına yazılı bir açıklama yaptı. Ardıç, bireyde ve toplumda deprem kültürünün yerleşmesi gerektiğini belirterek, "Toplum olarak bilinçlenmeli, yasal ve kurumsal düzenlemelerle, eğitimler ve farkındalık faaliyetleriyle depreme karşı hazırlığımızı en üst seviyede tutmalıyız." dedi.

Türkiye'nin Deprem Kuşağındaki Gerçekler

Ardıç, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını vurgulayarak, bu nedenle depremlere karşı hazırlıksız kalmamak gerektiğini ifade etti. Yalnızca inşaat ve mühendislik önlemleriyle sınırlı kalmayıp, toplumda bilinç artırmanın önemine dikkat çekti. "Bilimin, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde depreme hazırlıklı olmak, gelecek nesillerimize en büyük sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.

Hatay'daki Konteyner Kent Projesi

Ardıç, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından ASO olarak harekete geçtiklerini ve bu süreçte Deprem Afet Kriz Toplantısı düzenlediklerini aktardı. Deprem bölgesinde konteyner kent kurmak üzere bir kampanya başlattıklarını hatırlatan Ardıç, ASO üyelerinin bağışlarıyla tam donanımlı 300 konteynerin bulunduğu 1500 kişilik ASO Yaşam Merkezi'nin Hatay'daki ilk konteyner kent olarak faaliyete geçtiğini belirtti.

Ardıç, yönetim kurulu olarak Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini ve sanayi tesislerinin faaliyete geçmesi için 'tersine göç' kampanyası başlattıklarını da vurguladı. "6 Şubat depremleri, devlet ve milletin dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda yaşadığımız zorlukların üstesinden gelebiliyoruz, acılarımızı hafifletebiliyoruz." dedi.

Son olarak Ardıç, "En büyük temennim, deprem ve diğer tüm afetlere karşı ülke olarak en üst seviyede hazır olmamız ve bir daha böyle acıları yaşamamamızdır. Unutulmamalıdır ki deprem değil, depreme hazırlıklı olmamak öldürür." ifadesiyle sözlerini tamamladı.