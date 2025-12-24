ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2026'tan Umutlu, Beklentilerimiz Yüksek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yılın son Meclis Toplantısı'nda 2025 değerlendirmesini yaparken 2026 beklentilerini paylaştı. Toplantı Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında gerçekleştirildi; ASO'nun 2025 Faaliyet Raporu, 2026 Çalışma Raporu ve 2026 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

"2026 yılından umutlarımız büyük, beklentilerimiz yüksek"

Ardıç, konuşmasına 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücreti değerlendirerek başladı. Asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını dileyen Ardıç, sözlerini aynen şöyle sürdürdü: "Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hâle gelmesini umuyorum. 2026 yılından umutlarımız büyük, beklentilerimiz yüksek. Diliyorum ki 2026, sadece temennilerimizi değil, emeklerimizi ve beklentilerimizi de karşılayan; ülkemiz için daha öngörülebilir, daha istikrarlı ve daha güçlü bir yıl olur."

"Ülkeler teknolojilerde ‘koruma kalkanları’ inşa ediyor"

Ardıç, ticaretin jeopolitik bloklar etrafında kümelendiği bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Ülkeler kritik gördükleri sektörlerde ve teknolojilerde ‘koruma kalkanları’ inşa ediyor. Tedarik zincirleri yalnızca maliyet ve verimlilik hesaplarıyla değil; güvenlik, ittifak ilişkileri ve politik riskler üzerinden tasarlanıyor. Jeoekonomik parçalanmanın, bloklaşmanın ve kiminle ne kadar entegre olunacağına ilişkin politik tercihlerin belirleyici olduğu bir dünyadayız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin politikalarını üç temel varsayım üzerine kurduğunu vurgulayan Ardıç, bunları şu şekilde açıkladı: "Birincisi, teknoloji güçtür. İkincisi bağımlılıklar tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Üçüncüsü ise öğrenme ve ölçeklenme ticaretin kazananını belirler." Ardıç, ABD, Çin ve AB'nin stratejilerine ilişkin tespitlerini paylaştı ve asıl meselenin hangi teknolojilerin, hangi standartların ve hangi verinin kimin kontrolünde olacağı olduğunu ifade etti.

"Çin’in ABD pazarından kayan ihracatı da dünyanın geri kalanına yöneliyor"

Çin'in dış ticaret fazlasının bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 1.2 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştığını kaydeden Ardıç, projeksiyonlara göre 2030 yılına gelindiğinde dünyada satılan her iki üründen birinin Çin menşeli olabileceğini belirtti. Ardıç, "Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle Çin’in ABD pazarından kayan ihracatı da dünyanın geri kalanına yöneliyor" dedi.

Avrupa düzenlemeleri ve yerli sanayi vurgusu

Ardıç, Avrupa Birliği'nin kamu alımlarından teşviklere, teknik mevzuattan çevresel kriterlere kadar uzanan düzenlemelerle yerli sanayisini desteklemeyi amaçladığını söyledi. "Düzenlemenin otomotiv sektöründe yerlilik payının artırılmasıyla başlaması öngörülüyor. Ardından da batarya, makine ve endüstriyel otomasyon, savunma ve enerji teknolojileri gibi stratejik sektörlere yayılması bekleniyor" dedi. Ardıç, dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 50'sinin AB ülkeleriyle yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu yön değişimlerine pasif kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sanayi politikasının tek tek firmaların standartlara uyumuyla sınırlı olmayacağını; sivil toplum, meslek kuruluşları, diaspora, üniversiteler ve üst düzey kamu otoritesinin ortak faaliyetini gerektirdiğini belirtti.

"Üretim hacmimiz artıyor ama reel olarak büyüyemiyoruz"

Ardıç, yaklaşık bir yıldır ticari kredi faizlerinin ortalama yüzde 60'ın üzerinde seyrettiğini, aynı dönemde politika faizinin ortalamasının ise yüzde 43 civarında olduğunu aktararak, "Aradaki marj 17 puana ulaştı. Beklenen enflasyona göre değerlendirildiğinde bu marj daha da artıyor" dedi. Ticari kredi faizleri ile politika faizi arasındaki uyumsuzluğun sanayicinin finansmana erişimini daralttığını ve üretim gücünü zayıflattığını vurguladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin yıllık yüzde 3,7, sanayi büyümesinin ise yüzde 6,5 olduğuna rağmen birçok işletmenin nakit akışına odaklandığını, yatırım ve teknoloji yenilemeyi ötelediğini sözlerine ekledi. Ardıç, "Manşet rakamı güçlü görünen sanayi büyümesi tabana yayılmış bir üretim artışından değil, belirli sektör ve firmaların performansından kaynaklanıyor" dedi.

"Kısacası mesele ‘büyümek’ değil, ne ile nasıl büyüdüğümüzdür"

Son 30 yılda GSYH içinde sanayinin payının yüzde 31'den yüzde 20'ye, hizmetler sektörünün ise yüzde 55'ten yüzde 73'e yükseldiğine dikkat çeken Ardıç, bu eğilimin ekonominin üretken niteliğini zayıflattığını söyledi. "Sanayisizleşerek sağlıklı büyüyemeyiz, tabana yayılmış bir şekilde zenginleşemeyiz. Gerçek büyüme, üretimden gelen büyümedir" ifadelerini kullandı ve kalıcı refah için tarımda verimlilik, sanayide teknoloji ve ölçek, hizmetlerde ise üretimi destekleyen nitelik dönüşümünün şart olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, "Yeni yıldan beklentimiz; sanayinin üretim gücüyle büyümeyi sürdürdüğümüz, dışa bağımlılığımızın adım adım azaldığı ve tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, müreffeh bir yaşam sürdüğü güçlü bir Türkiye’dir" sözleriyle tamamladı.

ASO 2026 bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Toplantıda Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Cansız tarafından sunulan 2025 Faaliyet Raporu, 2026 Çalışma Programı ve 2026 Bütçesi'nin ardından yapılan oylamada 2026 bütçesi oy birliği ile kabul edildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, kabul edilen bütçeyle ilgili teşekkür konuşmasında, "2026 yılı bütçemizin; Odamız, sanayicilerimiz, Ankara’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden aldığımız güç ve destekle önümüzdeki dönemde de; Ankara’nın sanayi ve teknoloji yolculuğunu ileri taşıyacak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç sanayiciler meclis toplantısına katıldı

ASO Aralık ayı Meclis Toplantısı'na, yeni kurulan Gelecek Nesil Sanayiciler Derneği Başkanı Çağatay Yakın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Didem Akçakoca Özok, Seda Çakmak, Burcu Osmanbeyoğlu, Beril Özden ve Elif Kocaadam konuk olarak katıldı. Dernek Başkanı Yakın, derneğin kuruluşuna öncülük eden ASO Başkanı Seyit Ardıç'a teşekkür etti.

