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ASO Heyeti, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Ankara Sanayi Odası, kuruluşunun 61. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ü andı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:08
ASO Heyeti, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ASO Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ANKARA - Ankara Sanayi Odası (ASO) heyeti, Oda'nın kuruluşunun 61. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında yapılan açıklamaya göre, ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

ASO heyeti, ayrıca Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Ardıç, deftere şu mesajı yazdı:

"Aziz Atatürk, ASO'nun kuruluşunun 61. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. 'Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' sözleriniz, ülkemizin sanayisinin gelişmesi ve kalkınması yolunda attığınız sağlam temeller, bizim için en büyük ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sizin ilke ve devrimlerinizle aydınlanan yolumuzda, 10 bine yakın üyemizle ülkemizin parlak geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. ASO ailesi olarak Cumhuriyet'imizi daha da ileriye taşımak, gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için mücadele etmenin gururunu yaşıyoruz. Emanetiniz emin ellerde. Minnet ve özlemle hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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