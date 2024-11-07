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Astor Enerji, Yerli İinvertör Üretimine Başlıyor

Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimi için AR-GE projesi başlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:42
Astor Enerji, Yerli İinvertör Üretimine Başlıyor

Yerli Üretim Stratejisi

Astor Enerji, büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye’de yerli üretimi destekleyen teşvik mekanizmalarını dikkate alarak, yerli merkezi invertör üretimine yönelik bir AR-GE projesi başlatacağını duyurdu.

Proje Kapsamı ve Hedefler

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, proje dahilinde 1000 ve 1500 volt gerilim seviyelerinde, hava ve su soğutmalı merkezi invertör ve depolamalı merkez invertör tasarımı geliştirmeyi hedefliyor. Prototip üretiminin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.Ekonomik ve İnovatif Avantajlar

Açıklamalarında, bu projeyle Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi projelerine yerli katkı payı teşviklerinden yararlanarak, ekonomik avantajlar ve üretim imkanları sunmayı, yeni ihracat pazarları geliştirmeyi, güç elektroniği alanındaki AR-GE bilgi birikimini artırmayı ve anahtar teslim proje çözümlerindeki pazar payını büyütmeyi amaçladıklarını vurguladılar.

Yeni Üretim Tesisi

Ürün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi içinde 1 gigavat kapasiteli yeni bir üretim hattı kurulacak ve 2025’in sonuna kadar bu hattın faaliyete geçmesi planlanmaktadır.Danışmanlık Sözleşmesi

6 Kasım’da, Astor Enerji ile Türkiye'de yerleşik bir firma arasında, merkezi ve depolamalı merkez invertör tasarımı ile prototip üretimi üzerine fikri ve sınai mülkiyet hakları Astor Enerji’ye ait olacak şekilde bir danışmanlık ve prototip geliştirme sözleşmesi imzalandı.

Şirket, bu yatırım ve geliştirme süreci ile enerji sektöründe yerli üretim kapasitesini artırmayı ve teknoloji geliştirme alanında lider firmalar arasında yer almayı hedefliyor.

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