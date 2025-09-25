Asya Borsaları Karışık Seyrediyor: Fed Belirsizliği ve Çin Şirket Haberleri

Asya borsaları karışık seyretti

Piyasalar Fed sinyalleri ve şirket haberleriyle yön arıyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimine yönelik karışık sinyallerin küresel risk iştahını azaltmasıyla bugün karışık bir görünüm sergiledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed üyelerinin faiz indirim sürecine ilişkin farklı tonlardaki açıklamaları, küresel piyasa fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Ülkede ayrıca, 40 yıllık tahvil ihalesine 12 aylık ortalamadan daha güçlü talep geldi. Bu güçlü talep, iktidar partisi liderlik yarışı öncesindeki iç siyasi belirsizliklere rağmen süper uzun vadeli borçlanma konusundaki endişeleri hafifletti.

Çin cephesinde şirket haberleri öne çıktı. E-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın yapay zeka modeli "Qwen3"'ün daha ucuza eğitilen ve daha fazla performans gösteren açık kaynaklı versiyonunun piyasaya sürülmesinin olumlu etkisi sürüyor. Ayrıca otomobil üreticisi Chery Automobile'in Hong Kong Borsası'ndaki halka arzının ardından hisselerinde yükselişler görüldü.

Diğer yandan, ABD yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı sonrası, ABD'deki Güney Kore yatırımlarının olumsuz etkilenebileceğine dair endişeler Güney Kore borsasında satış baskısı yarattı.

Bu gelişmelerle bölge endeksleri ayrıştı: Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.756,5 puanla kapanış rekoru tazeledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 düşüşle 3.471,11 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.857 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 26.531 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81.493 puanda seyrediyor.

Tunus'ta, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları protesto edildi.