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Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlerken, Japonya Düşüşte

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor, yeni ekonomik veriler ve Nvidia'nın sonuçları merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:45
Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlerken, Japonya Düşüşte

Asya borsaları, Japonya hariç, alıcılı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair belirsizlikler devam ederken, gözler gelirlerini açıklayacak olan dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia üzerinde yoğunlaştı.

Bugün Asya piyasalarında, Japonya dışındaki borsalarda pozitif bir hareketlilik gözlemlenirken, Nvidia'nın finansal sonuçlarının Asya'daki şirketlere etkisinin önemli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, bölgede açıklanan son verilere göre, Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla yüzde 3,10 ve yüzde 3,60 seviyelerinde sabit bıraktı.

Çin'deki ekonomik aktiviteyle ilgili endişeler devam ederken, Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğunda Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick'i Ticaret Bakanı olarak aday gösterdi. Lutnick'in tarife ve ticaret gündemlerine liderlik edeceği açıklaması, bölgedeki ekonomiler üzerinde olası etkileri getirdiği için yakından takip ediliyor.

Japonya tarafında ise yen değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi bu sabah %0.5 artışla 155,38 seviyesinden işlem görüyor. Ekim ayı dış ticaret dengesine baktığımızda, Japonya 461,2 milyar yen açık verdi; ülkenin ithalatı %0.4, ihracatı ise %3.1 oranında artış gösterdi.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0.1 azalışla 38,373 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise %0.4 artışla 2,483 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0.6 yükselişle 3,364 puanda, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi %0.1 değer kazanarak 19,680 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise bugün piyasalar kapalı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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