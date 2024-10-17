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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Güney Kore Haricinde Düşüş

Asya borsalarında genel olarak düşüş yaşanırken, Güney Kore piyasası istikrarını koruyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:29
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Güney Kore Haricinde Düşüş

Asya Borsalarında Satıcılı Seyir

Asya borsalarında, Güney Kore hariç, genel bir satıcılı seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde açıklanacak veriler dolayısıyla karışık bir görünüm hakim.

Çin'de Emlak Teşvik Paketinin Etkisi

Çin hükümeti, emlak sektörünü desteklemek amacıyla yeni bir teşvik paketi açıkladı. Ancak, bu paketin piyasa beklentilerini karşılayamaması nedeniyle Çin borsası önceki kazançlarını geri verdi. Teşvik kapsamında, şartları sağlayan şirketler için kredi kotası 4 trilyon yuana kadar yükseltilmiş durumda. Analistler, bu teşvikin sektörde olumlu etkiler yaratacağına ancak mevcut sorunları çözmekte yetersiz kalacağına dikkat çekiyor.

Japonya'da Dış Ticaret Açığı

Japonya'da ise, eylül ayına dair dış ticaret açığı 294,3 milyar yen ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme sonrası Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, %0.7 düşüşle 38.945 puandan kapanış yaptı.

Diğer Asya Piyasalarındaki Gelişmeler

Güney Kore'de, Kospi endeksi %0.1 artışla 2.613 puanda işlem görürken, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0.4 düşüşle 3.189 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0.1 azalışla 20.270 puandan, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0.6 düşüşle 81.025 puandan işlem görüyor.

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