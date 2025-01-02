Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yılın İlk İşlem Günü

Asya Borsaları Yılın İlk İşlem Gününde Karışık Seyir İzliyor

Asya borsalarında yılın ilk işlem günü tatil nedeniyle Japonya'da işlemler gerçekleştirilmezken, açık olan borsalarda karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler, yılın ilk işlem gününde negatif bir atmosfer yaratıyor.

Dünya genelinde yaşanan resesyon ve enflasyon ikilem, varlık fiyatlarına etki etmeyi sürdürüyor. Özellikle ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren uygulayacağı politikalar, piyasalarda endişeleri artırmaya devam ediyor.

Asya tarafında ise Güney Kore'de, 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan eden ve ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol destekçileri eylemlerine devam ederken, bu siyasi belirsizlikler risk iştahını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, bölgede açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında kalmış durumda. Analistler, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmasına rağmen güç kaybetmesinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtiyorlar.

Japonya'daki tatil nedeniyle işlemler dururken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyirle 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı. Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kaybıyla 19.624, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 düşüşle 3.261, Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 79.121 puandan işlem görüyor.