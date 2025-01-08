Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalarda Düşüş

Asya borsalarında Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından olumsuz bir atmosferde hareket ediyor.

Enflasyon ve resesyon ikileminde fiyatlamaların zorluğu, Trump'ın başkanlığındaki olası adımların piyasalardaki risk algısını artırmasıyla birleşiyor. ABD Merkez Bankası(Fed) faiz indirim sürecinin uzayacağına ilişkin beklentiler, ABD'de gözlemlenen satış baskısının Asya borsalarına da yansımasına neden oldu.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma politikalarının ne derece etkili olacağına dair endişeler, bölgedeki risk algısını çevreliyor. Zayıf iç talep ile mücadele eden Çin’de, yeni gelecek ABD yönetiminin atacağı olası ticari tarife adımları, ekonominin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayı için hanehalkı güven endeksi 36,2 ile piyasa beklentilerini karşılayamadı. Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 değer kaybederek 39.970 puandan kapandı. Bunun aksine, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,2 artış göstererek 2.521 puanda günü tamamladı.

Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1 kayıpla 19.250 puana, Hindistan'da Sensex endeksi %0,7 azalışla 77.633 puana, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.228 puan seviyesinde işlem görmekte.