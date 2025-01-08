DOLAR
35,37 -0,07%
EURO
36,57 0,08%
ALTIN
3.015,86 -0,27%
BITCOIN
3.384.238,27 1,06%

Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalarda Düşüş

Asya borsalarında Güney Kore hariç tüm piyasalarda satıcılı bir seyir gözlemleniyor. Enflasyon endişeleri ve Trump'ın açıklamaları etkili.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:01
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalarda Düşüş

Asya borsalarında Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından olumsuz bir atmosferde hareket ediyor.

Enflasyon ve resesyon ikileminde fiyatlamaların zorluğu, Trump'ın başkanlığındaki olası adımların piyasalardaki risk algısını artırmasıyla birleşiyor. ABD Merkez Bankası(Fed) faiz indirim sürecinin uzayacağına ilişkin beklentiler, ABD'de gözlemlenen satış baskısının Asya borsalarına da yansımasına neden oldu.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma politikalarının ne derece etkili olacağına dair endişeler, bölgedeki risk algısını çevreliyor. Zayıf iç talep ile mücadele eden Çin’de, yeni gelecek ABD yönetiminin atacağı olası ticari tarife adımları, ekonominin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayı için hanehalkı güven endeksi 36,2 ile piyasa beklentilerini karşılayamadı. Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 değer kaybederek 39.970 puandan kapandı. Bunun aksine, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,2 artış göstererek 2.521 puanda günü tamamladı.

Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1 kayıpla 19.250 puana, Hindistan'da Sensex endeksi %0,7 azalışla 77.633 puana, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.228 puan seviyesinde işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2023'te Dünya Genelinde 78 Milyon Yeni İş Fırsatı Bekleniyor
2
Aralık 2024'te BIST 100 Endeksi Yükselişte: Reel Getiri Avantajı
3
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaatin Üzerinde
4
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalarda Düşüş
5
Türkiye, Türksat 5A İle Televizyon Yayıncılığında Çığır Açtı
6
Sanayide Enerji Verimliliği ile 2,8 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı
7
Dolar/TL 35,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı