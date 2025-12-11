Vezirköprü Karma OSB Samsun'da: Teşvikli Yatırım Fırsatı

Vezirköprü Karma OSB Samsun'da Yatırımcılara Hazır

Samsun’un önemli yatırım merkezlerinden biri olarak planlanan Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Bölge, sunduğu teşvikler ve avantajlı arsa koşullarıyla hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıları çekmeyi hedefliyor.

Altyapı ve parsel durumu

Toplam 150 hektar alanda planlanan OSB, 40 adet sanayi parselinden oluşuyor. Bugüne kadar 7 parsel yatırımcılara tahsis edildi, 4 parsel için görüşmeler sürüyor ve kalan 29 parsel yatırımcılara sunulmak üzere boş durumda bulunuyor. Bölge; Samsun–İstanbul karayoluna 30 km, Samsun Limanı’na 120 km, Çarşamba Havalimanı’na 140 km ve Merzifon Havalimanı’na 61 km mesafede konumlanıyor.

Altyapı çalışmaları: su, yol, enerji

Altyapı süreçleri Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor. Çalışmaların hızlandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Bölgedeki yatırımcıların içme ve kullanma suyu ihtiyaçları için SASKİ tarafından su tedarik ihalesi tamamlanmış ve uygulama çalışmalarına başlandı. Yol yapımına yönelik hafriyat çalışmaları sürüyor.

OSB’nin enerji gereksinimini karşılayacak enerji nakil hattı tamamlandı ve bölgeye enerji verilmeye başlandı.

Teşvikler ve yatırım avantajları

Vezirköprü Karma OSB, Karadeniz Bölgesi’nin arsa tahsis koşullarını sunuyor; farklı büyüklüklerde sanayi parselleri ile tarım ve orman potansiyeli yüksek bir çevre ve 90 bin kişilik iş gücü avantajı sağlıyor. Ayrıca OSB, 6. Bölge Teşvik Sistemi kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi ve 8 yıl SGK işveren primi desteği gibi destekleri yatırımcılara sunuyor.

Altyapı katılım bedeli metrekare başına 450 TL olarak belirlendi. Ön tahsis ilanı 3 hafta süreyle geçerli olup, yatırımcılar ön tahsis başvurularını 21 Aralık 2025 tarihine kadar yapabilecek.

Valilik, katma değeri yüksek üretimin hedeflendiği Vezirköprü Karma OSB’ye ulusal ve uluslararası yatırımcıları davet ediyor.

SAMSUN’UN ÖNEMLİ YATIRIM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK PLANLANAN VEZİRKÖPRÜ KARMA OSB’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRERKEN, YATIRIMCILARA SUNULAN GENİŞ TEŞVİKLER VE UYGUN ARSA KOŞULLARIYLA BÖLGE ULUSAL VE ULUSLARARASI YATIRIMCILARI YATIRIMA DAVET EDİYOR.