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Asya Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor

Japonya hariç diğer Asya borsaları satıcılı bir seyir izliyor, yatırımcılar risk iştahını azaltıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:22
Asya Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor

Asya Borsaları Genel Görünüm

Asya borsalarında genel olarak satıcılı bir seyir gözlemleniyor. Yalnızca Japonya'nın borsası pozitif bir eğilim sergileyerek işlem görüyor.

Küresel Veri Akışı ve Yatırımcı Endişeleri

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediği görülüyor. Bugün, ABD'de açıklanması beklenen büyüme ve özel sektör istihdam verilerine odaklanılmış durumda.

Batılı Ekonomilerin Yaptırımları

Asya tarafında, batılı ülkelerin Çin ürünlerine uyguladığı yeni yaptırımlar nedeniyle risk iştahında azalma yaşanıyor. Öncelikle, ABD yönetimi, belirli yarı iletkenler ile yapay zeka sistemleri yatırımları için yeni düzenlemeler yayınladı.

AB'nin Yeni Vergi Düzenlemeleri

Dün ise Avrupa Birliği, Çin yapımı elektrikli otomobillere %35,3 oranında ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. AB Komisyonu, bu araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Bu kapsamda, Çin'den AB’ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl süresince kesin karşıt vergiler uygulanacak.

Japonya Ekonomisi ve Merkez Bankası Faiz Kararı

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayı tüketici güveni 36,2 ile beklentilerin altında kaldı. Yarın, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı da yatırımcıların dikkate alacağı önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Analistler, BoJun politika faizini sabit tutmasının beklendiğini ifade ediyor.

Piyasalardaki Son Durum

Dolar/yen paritesi, yeni işlem gününde 153,3 seviyesinde yatay seyir izliyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,2'lik bir artışla 39.332 puandan kapanırken; Güney Kore'de Kospi endeksi %1 azalarak 2.591 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,8 düşüşle 20.335 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %1,1 değer kaybederek 3.250 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 düşüşle 80.312 puanda işlem görmekte.

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