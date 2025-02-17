Asya Borsalarında Yatay Seyir: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

Asya borsaları, ABD'nin gümrük vergisi politikaları nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Çin ve Japonya'nın ekonomik verileri piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:51
Asya Borsalarında Yatay Seyir: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarıyla ilgili endişelerle yön arayışına devam ederken, bu belirsizlikler Asya piyasalarında da etkisini hissettiriyor.

Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler hesabının 422 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu. Bu dönemde, dış ticarette 767,9 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 228,8 milyar dolar açık, yatırımlar ve döviz girdilerinde 131,9 milyar dolar açık ile cari transferlerde 14,8 milyar dolar fazla kaydedildi. Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 2,2 oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ise geçen yıl 4. çeyrekte GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak ülkede aralık ayı sanayi üretimi, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 39.160 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.605 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yatay seyirle 22.618 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kazançla 3.351 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalarak 75.722 puanda seyrediyor.

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