Asya Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Asya Borsaları Yükselişte

Asya borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar öncesinde dalgalı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca, ABD'de açıklanacak olan büyüme verileri de yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Teknoloji Hisseleri Öne Çıkıyor

Dün ABD'de açıklanan Micron Technology gelir beklentilerinin yükselmesiyle, Asya'daki teknoloji hisselerinde önemli bir artış yaşanıyor. Analistler, Micron'un bu açıklamasının çip endüstrisinin geleceği için umut verici olduğunu belirtiyor ve bu gelişmenin Asya'daki yarı iletken üreticilerinin kar beklentilerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor.

Çin Merkez Bankası'ndan Müjdeli Haber

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongxing, ülkenin büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuan tutarında sermaye enjekte edileceğini duyurdu ancak bu adımın ne zaman hayata geçirileceği konusunda herhangi bir tarih vermedi.

OECD Raporunda İstikrar

Dün OECD tarafından yayınlanan Ekonomik Görünüm Raporu, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2023 yılı için %4,9 ve 2025 yılı için %4,5 olarak korudu. Japonya ekonomisinin 2024 büyüme tahmini ise %0,5'ten % -0,1'e düşerken, 2025 büyüme tahmini %1,1'den %1,4'e yükseltildi.

Döviz Kurları ve Borsa Endeksleri

Dolar/yen paritesi, dünkü işlemleri %1,1 değer kazancıyla 144,78 seviyesinde kapatırken, şu an yatay seyir ile 144,8 civarında işlem görüyor. Japonya'daki Nikkei 225 endeksi %2,4 artışla 38.825, Güney Kore'deki Kospi endeksi ise %2,9 değer kazancıyla 2.671 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi %3,1 artışla 2.986 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %3,4 kazançla 19.765 puana ve Hindistan'da Sensex endeksi %0,3 artışla 85.424 puana yükseldi.