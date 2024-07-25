ATO: Enflasyon Düzeltme Uygulaması Vergi Yükü Getirmemeli

Enflasyon Düzeltmesi Üzerine Talepler

Ankara Ticaret Odası (ATO), enflasyon düzeltmesi uygulamasının işletmelere ek vergi yükü getirmemesi için önemli bir istekte bulundu. ATO'nun yaptığı açıklamaya göre, geçen nisan ayında yapılan "Enflasyon Düzeltmesi, Enflasyon Muhasebesi Midir?" başlıklı panelin sonuç raporu yayımlandı.

Enflasyon Düzeltmesi ve Vergilendirme Sorunları

Yayımlanan raporda, enflasyon düzeltmesinin mevcut haliyle servet vergisi gibi bir yapıya dönüşebileceği belirtiliyor. Özellikle işletmelerin yatırım amaçlı tutulan arsalarının değerlenmesi nedeniyle vergi yükü ile karşılaşılabileceği vurgulandı. Ayrıca, yıllara yaygın inşaat projelerinde enflasyon düzeltmesinin kazanca dönüşüp vergilendirileceği ifade edildi.

Raporda, yıl sonunda bir kez yapılan enflasyon düzeltmesinin, her geçici vergi döneminde uygulanmasının mükellefler ve mali müşavirler için ek iş yükü yaratacağı aktarılıyor. Bu nedenle enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması gerektiği belirtiliyor.

Finansal Tabloların Güncellenmesi

Enflasyon düzeltmesinin vergisel değil, muhasebesel bir işlem olarak ele alınması gerektiği ifade edilerek, "Enflasyon düzeltmesi, yüksek enflasyon dönemlerinde tüm finansal tabloların güncellenmesi amacıyla yapılmalıdır ve vergisel bir sonuç doğurmamalıdır" denildi. Bu nedenle, belirli bir ölçeği aşan ve bağımsız denetim gerektiren işletmelerin bu işlemi zorunlu olarak gerçekleştirirken, diğerlerinin seçimlik olarak bu uygulamadan yararlanabileceği belirtildi. ABA Başkanı Gürsel Baran'dan Açıklama

ATO Başkanı Gürsel Baran, enflasyonun Türkiye’deki işletmelere ve ticari faaliyetlere olumsuz etkilerinin altını çizdi. ATO üyelerinin yüksek enflasyon yüzünden ortaya çıkan fiktif kazançlar nedeniyle vergi yükünden kurtulmak için enflasyon muhasebesi talep ettiğini belirten Baran, "Ancak geldiğimiz noktada, enflasyon düzeltmesi uygulaması birçok mükellefi ek vergi yükü ile karşı karşıya bırakacağı görülmektedir. Ekonomik istikrar ve vergi gelirlerinin sürdürülebilirliği, en önemli önceliğimiz olmalıdır," şeklinde konuştu.