ATO, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Yürürlük Tarihini Ertelenmesini İstedi

ATO'dan Önemli Talep: UTTS'nin Ertelenmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için yürürlük tarihinin gözden geçirilmesini talep etti.

Yerli Ürün Kullanımı Vurgusu

Açıklamalara göre, Baran, ATO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısında Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği cari açık sorununa dikkat çekti. Baran, cari açığın azaltılması amacıyla yerli ürün ve hizmet kullanımının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Baran, resmi kurumlar, üniversiteler, belediyeler ve diğer kuruluşların yerli ürün ve hizmetleri tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Oda olarak yerli üretimi desteklemeyi misyon edindik. Üretim ve istihdamın güçlenmesi için kamu ve özel sektör işbirliği kritik rol üstleniyor." değerlendirmesini yaptı.

UTTS'nin Etkileri

Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı önlemek amacıyla gelecek olan UTTS'nin, birden fazla sektörde ekstra mali yük getireceğini ifade eden Baran, sistemin gereği olarak taşıtlara ve depo girişine monte edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla mükellef bilgilerine ulaşılacağını açıkladı.

Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kayıplarını önleme çalışmalarını desteklediklerini vurgulayarak, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin devletin ve iş dünyasının en öncelikli meselesi olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak sistemin yürürlüğe girmesiyle birçok sektörden işletmelerimize ek maliyetler gelecek. Bu nedenle UTTS'nin yürürlük tarihinin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.