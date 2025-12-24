ATSO Başkanı Hacısüleyman: 2026'ya Umutla Bakıyoruz — 787 milyon TL Bütçe

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman: 2026'ya Umutla Bakıyoruz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün başkanlığında ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılı bütçesi 787 milyon TL olarak kabul edildi.

İki zorlu yıl ve ortak akıl çağrısı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 ve 2025'in iş dünyası için son derece zor geçtiğini belirterek, yüksek faiz, enflasyon ve finansmana erişim sorunlarının işletmeleri ciddi şekilde zorladığını vurguladı. Hacısüleyman, 'Zor iki yılı geride bıraktık. Çıkış için ortak akla ve dayanışmaya ihtiyacımız var' dedi.

Ekonomik görünüm ve faiz-enflasyon değerlendirmesi

Hacısüleyman, 2026'ya girerken bütçelerin henüz netleşmediğini ve genel görünümün parlak olmadığını ifade etti. Enflasyonun yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Politika faizinde düşüşler yaşansa da bankaların uyguladığı kredi faizlerinin yüksek kaldığını, yüksek mevduat faizlerinin kredi maliyetlerini yukarı çektiğini ve bunun işletmeleri zorladığını söyledi.

Mikro işletmelerin durumu

Antalya'da yaklaşık 190 bin işletme bulunduğunu aktaran Hacısüleyman, bunların büyük bölümünün mikro ölçekli olduğunu, restoran, kafe ve bakkal yoğunlaşmasının düşük ciro ve yüksek maliyetlerle birleştiğini anlattı. Çözümün ortaklık ve ölçek büyütme olduğunu vurgulayarak, 'Mikro işletmeler olarak bu şartlarda uzun vadede ayakta kalmak zor. Orta ölçekli işletmelere geçmeliyiz' dedi.

2050 Antalya Vizyonu ve turizm başarıları

Antalya'nın uzun vadeli yol haritası için düzenlenen arama konferansında turizm, tarım, kentleşme ve ticaret-sanayi başlıklarında 25 yıllık bir projeksiyon hazırlandığını belirten Hacısüleyman, çalışmaya 310 kişinin katıldığını ve sonuçların rehber niteliğinde bir kitap olarak paylaşılacağını söyledi.

Uluslararası verilerin Antalya'nın turizm başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Hacısüleyman, Euromonitor verilerine göre Antalya'nın dünyada 8'inci, Avrupa'da 3'üncü sırada yer aldığını, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde Kale Üçağız'ın yer almasının da gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bütçe ve mesaj

Hacısüleyman, 2025 için planlanan 645 milyon TL gelir ve 550 milyon TL gider bütçesinin yılın yaklaşık 390 milyon TL giderle kapanmasının beklendiğini, 2026 bütçesinin ise 787 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı. Yönetim kuruluna verilen destek için meclis üyelerine teşekkür eden Hacısüleyman, fikir ayrılıklarını doğal karşıladıklarını, yapıcı eleştirilerin kurumları güçlendireceğini belirtti ve yeni yıl için sağlık ile başarı dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.

