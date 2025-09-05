DOLAR
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte GSYH yüzde 0,1 büyüdü

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nin GSYH'si ikinci çeyrekte çeyreklik yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,5 arttı; AB'de çeyreklik büyüme yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:43
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte GSYH yüzde 0,1 büyüdü

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte GSYH yüzde 0,1 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Yıllık bazda Avro Bölgesi GSYH'si ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükseldi.

GSYH detayları

Piyasa beklentileri çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış yönündeydi. Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

Ülke bazında çeyreklik değişimler: Almanya yüzde 0,3 düşüş, İtalya yüzde 0,1 düşüş; Fransa yüzde 0,3 artış, İspanya yüzde 0,7 artış.

Yıllık bazda GSYH değişimleri ise Almanya yüzde 0,2, İtalya yüzde 0,4, Fransa yüzde 0,8 ve İspanya yüzde 2,8 artış gösterdi.

İstihdam verileri

Avro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,6 arttı. AB genelinde istihdam çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

