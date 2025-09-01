DOLAR
41,11 0,16%
EURO
48,24 -0,18%
ALTIN
4.587,62 -0,54%
BITCOIN
4.465.956,98 0,44%

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Temmuzda %6,2'ye Düştü — Eurostat

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Temmuz'da %6,2; AB'de %5,9 ve genç işsizlik Avro Bölgesi'nde %13,9.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:42
Avro Bölgesi'nde İşsizlik Temmuzda %6,2'ye Düştü — Eurostat

Avro Bölgesi'nde işsizlik Temmuzda %6,2'ye düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Avro Bölgesi'nde %6,2 seviyesinde kaydedildi.

AB ve Avro Bölgesi karşılaştırması

AB'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Haziran'da %6 iken Temmuz'da %5,9 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde ise Haziran %6,3 olan oran Temmuz'da %6,2 olarak tespit edildi.

Geçen yılın Temmuz ayı verileri ise Avro Bölgesi'nde %6,4, AB'de ise %6 olarak kaydedilmişti.

Ülke bazlı veriler ve genç işsizlik

Temmuz ayında öne çıkan ülke oranları: İspanya %10,4, Finlandiya %9,5, İsveç %8,7 ve Yunanistan %8.

AB'de işsiz sayısı Temmuz'da 13 milyon 25 bin olarak hesaplanırken, bunların 10 milyon 805 bin'i Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 801 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 227 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de %14,4, Avro Bölgesi'nde ise %13,9 olarak ölçüldü.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin İmalat PMI Ağustos 2025'te 49,4 ile Daralma Seyrini Sürdürdü
2
İTO: İstanbul'da Ağustos’ta Perakende %1,84, Toptan %2,56 Arttı
3
Spot Doğal Gazda 1000 metreküp Referans Fiyatı 14 bin 573 lira
4
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ne Öğrenciler Ücretsiz Katılacak
5
Spot elektrik fiyatları: Gün öncesi en yüksek 3 bin 399 lira
6
Avro Bölgesi'nde İşsizlik Temmuzda %6,2'ye Düştü — Eurostat
7
ASO Başkanı Ardıç: Sanayi Yeniden Büyüyor, Savunma Sanayisi Öncü

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu