Avro Bölgesi'nde İşsizlik Temmuzda %6,2'ye Düştü — Eurostat

Avro Bölgesi'nde işsizlik Temmuzda %6,2'ye düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Avro Bölgesi'nde %6,2 seviyesinde kaydedildi.

AB ve Avro Bölgesi karşılaştırması

AB'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Haziran'da %6 iken Temmuz'da %5,9 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde ise Haziran %6,3 olan oran Temmuz'da %6,2 olarak tespit edildi.

Geçen yılın Temmuz ayı verileri ise Avro Bölgesi'nde %6,4, AB'de ise %6 olarak kaydedilmişti.

Ülke bazlı veriler ve genç işsizlik

Temmuz ayında öne çıkan ülke oranları: İspanya %10,4, Finlandiya %9,5, İsveç %8,7 ve Yunanistan %8.

AB'de işsiz sayısı Temmuz'da 13 milyon 25 bin olarak hesaplanırken, bunların 10 milyon 805 bin'i Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 801 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 227 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de %14,4, Avro Bölgesi'nde ise %13,9 olarak ölçüldü.