Avro Bölgesi'nde Kredi Faaliyetleri İvmeleniyor

Avro Bölgesi'nde banka kredileri yükseliş trendine devam ediyor. Hane halkına sunulan krediler, Eylül 2023 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 artış gösterdi. Aynı zamanda, en geniş tanımlı para arzı olan M3'ün büyüme oranı ise %3,2 olarak kaydedildi.

Şirket Kredilerinde En Yüksek Artış

Finans kuruluşları aracılığıyla şirketlere verilen krediler, Eylülde %1,1 oranında artış sergileyerek Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artış oranını yakaladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylüle ait şirket ve tüketici kredileriyle ilgili aylık artış verilerini açıkladı.

Yüksek Enflasyonun Etkileri Azalıyor

Avro Bölgesi'nde finans dışı kredilerin artışı, ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle destek bulurken, yükselen kredilerin yüksek enflasyon sonrası faiz artışlarının etkisinin azalmaya başladığını da gözler önüne seriyor. Eylülde, finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 büyüdü, Ağustosta bu oran %0,8 olarak kaydedilmişti.

Para Arzındaki Yükseliş Beklentisi

Hane halkına sunulan kredilerin %0,7 oranında büyümesiyle birlikte, en geniş tanımlı para arzı M3'te de dikkat çekici bir %3,2 artış görüldü. Analistler, para arzında Ağustosta kaydedilen %2,9'luk artışın ardından Eylülde %3'lük bir yükseliş öngörmüştü.

ECB Faiz İndirimine Gitti

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası 17 Ekim tarihinde, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomik duruma karşı üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek, temel politika faizlerini 25 baz puan düşürdü. Banka, mali piyasalar açısından kritik öneme sahip olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri oranı çeyrek puan düşürerek %3,25'e çekti.

Gelecek Beklentileri

ECB Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikasına sıkı sıkıya bağlı kalmayacağını vurgularken, bazı analistler, bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.