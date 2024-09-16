Avro Bölgesi Temmuz'da Rekor Ticaret Fazlası Elde Etti

Avro Bölgesi'nde Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

Avro Bölgesi, temmuz ayında 21,2 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti. Bu veriler, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan rapordan alınmıştır.

Avrupa Birliği'nin İhracat ve İthalat Verileri

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, temmuzda dış ticaretinde önemli bir artış yaşadı. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre %11,6 artış göstererek 230,2 milyar avroya ulaşırken, ithalat %4,8 oranında artarak 211,1 milyar avro olarak gerçekleşti. AB'nin toplam dış ticaret fazlası, bu ay için 19,1 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde Ticaret Fazlası

Özellikle Avro Bölgesi'nde, ihracat rakamları %10,2 artış göstererek 252 milyar avroya, ithalat ise %4'lük bir artışla 230,8 milyar avroya yükseldi. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 21,2 milyar avro olarak kaydedildi.

Ülke Bazında İthalat ve İhracat Verileri

Avrupa Birliği ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler arasında:

ABD: 47 milyar avro

İngiltere: 30 milyar avro

Çin: 18,9 milyar avro

İsviçre: 16,2 milyar avro

Türkiye: 9,6 milyar avro

AB'ye en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise:

Çin: 46,4 milyar avro

ABD: 27,6 milyar avro

İngiltere: 14,2 milyar avro

İsviçre: 11 milyar avro

Norveç: 9 milyar avro

Türkiye: 8,5 milyar avro

Bu veriler, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesinin ve uluslararası ticaret ilişkilerinin güçlendiğini göstermektedir.