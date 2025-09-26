Avrupa Borsaları ABD Verileriyle Yükseldi: Stoxx Europe 600 %0,78 Arttı

Avrupa borsaları, ABD'de ağustos kişisel tüketim ve gelir verilerinin beklentileri aşmasıyla haftayı yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 %0,78 primli.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:32
Avrupa borsaları, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve gelirlerin ağustosta beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 değer kazanarak 554,52 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 artışla 9.284,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 yükselerek 42.646,23 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kazanarak 7.870,68 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,87 yükselişle 23.739,47 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,169 seviyesinde seyrediyor.

ABD kişisel tüketim ve gelir rakamları

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ağustosta 5 ayın en hızlı artışını gösteren kişisel tüketim harcamalarının temmuzda da olduğu gibi yüzde 0,5 yükselmesi öngörülüyordu.

Kişisel gelirler de ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti. Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen kişisel gelirler, temmuzda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Analistler, ABD'den gelen rakamların ABD Merkez Bankasına (Fed) daha fazla faiz indirimi için alan sağladığını belirtti.

