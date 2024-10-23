Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanırken Yatırımcılar ABD Tahvil Faizlerine Odaklandı

Avrupa Borsalarında Düşüş Yaşandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Hazine getirilerine ve şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına odaklanmasının ardından düşüşle kapanış yaptı. Haftanın üçüncü işlem gününde gerçekleşen düşüşle, Stoxx Europe 600 endeksi %0,31 azalarak 518,81 puana geriledi.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,50 azalarak 7.497,48 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,20 düşerek 19.383,15 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,58 kayıpla 8.258,64 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,10 değer kaybederek 34.697,23 puana düştü.

ABD Hazine Tahvilleri Yükseliyor

Avrupa borsaları, bu haftaya zayıf bir başlangıç yaparken, ABD Hazine tahvili faizindeki yükseliş ve başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizlik hisseleri endekslere baskı yapmaya devam ediyor. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,25'e yaklaşarak temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Önemli Şirket Bilançosu ve Etkisi

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 1,46 milyar avro kar elde etti. Bu durum, yılın ikinci çeyreğinde art arda 15 çeyreklik kar serisinin sona ermesinin ardından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak, Deutsche Bank'ın hisseleri, mahkeme kararının ardından yaklaşık %1 değer kaybetti.

Doların Yükselişi ve Altın Fiyatları

Avro/dolar paritesi, %0,20 azalarak 1,078 seviyelerinde işlem gördü. Doların değeri, Fed beklentilerinden destek alarak %0,5 artışla 104'ün üzerine çıktı ve son 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, altının ons fiyatı da artan belirsizlikler nedeniyle rekor yenilemeye devam ediyor.