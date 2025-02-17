Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükselişte

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif seyrin sürdüğü gözlemlendi. Gümrük vergileri ve savaş gelişmeleri yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:25
Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükselişte

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsalarında Fransa hariç genel olarak pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,2 artışla 553,4 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,4 yükselerek 22.567 puan değerine, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,1 değer kazanarak 8.741,25 puan seviyesine çıktı.

Diğer Ülke Endeksleri

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4 artışla 38.120 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,2 primle 12.980,83 puan seviyesinde işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,04 düşüşle 8.175,31 puan seviyesinde yer aldı.

Küresel Piyasa Gelişmeleri

Küresel piyasalarda ABD'nin gümrük vergisi politikalarıyla ilgili endişelerle yön arayışı devam ederken analistler, ek gümrük vergilerinin ABD'nin ticaret ortaklarının üretiminde sıkıntılara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergisi uygulamaları yakından takip ediliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması durumunda misilleme yapacaklarını vurguladı. Daha güçlü bir Avrupa'nın, ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte hareket etmesinin faydalı olacağını dile getiren von der Leyen, "Ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin anlamı yok. Gümrük tarifeleri enflasyonu artırabilir" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Gelişmeleri

Avrupa gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesine yönelik gelişmeler de dikkat çekiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesini, diyalog için güçlü bir sinyal olarak değerlendirdi. Trump, ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verisinin de dikkatle takip edileceğini belirtti.

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Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükselişte

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