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Avrupa Borsaları Güçlü Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, ABD'nin gümrük tarifelerini düşürebilecek müzakerelere başlayabileceğine dair iyimserlikle yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:49
Avrupa Borsaları Güçlü Yükselişle Kapatıldı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, ABD'nin gümrük tarifelerini düşürebilecek müzakerelere başlayabileceğine yönelik iyimserlikle günü yükselişle tamamladı. Günü geride bıraktığımızda, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %2,72 değer kazanarak 486,91 puana ulaştı.

Bölgesel Endekslerdeki Artışlar

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %2,71 artışla 208,45 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,5 yükselerek 7.100,42 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi %2,47 değer kazanarak 20.280,26 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,44 artışla 33.657,05 puan seviyesine çıktı.

TSİ 19:40 itibarıyla, avro/dolar paritesi %0,092 artışla 1,091 seviyesinde işlem görmekteydi.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, ABD'nin farklı ülkelerle gümrük tarifelerini düşürebilecek anlaşmalar için müzakerelere başlayabileceğine yönelik iyimserlikle Avrupa piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Avrupa borsalarında kazançlara, sigortacılık ve finansal hizmetler hisseleri liderlik etti.

En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Öte yandan, İngiliz telekomünikasyon şirketi BT Group, Almanya merkezli otomotiv firması Bayerische Motoren Werke, Mercedes-Benz ve İtalyan enerji şirketi Eni hisseleri en fazla değer kaybeden şirketler arasında yer aldı.

Gümrük Tarifeleri Üzerine Müzakereler

Avrupa Birliği yetkilileri, ABD ile gümrük tarifelerini müzakere etmeye hazır olduklarını ifade etti. Ancak Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nden ABD'nin tarifelerine yönelik anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.

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