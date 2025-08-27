Avrupa Borsaları Karışık Seyirde Kapandı: Stoxx Europe 600 Yükseldi, DAX Düştü

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 değer kazanarak 554,76 puan oldu.

Piyasa kapanışları

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.743,93 puan seviyesinden kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 azalışla 42.349,41, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 24.046,21, İngiltere'de ise yüzde 0,11 düşüşle 9.255,5 puan seviyesinden kapanış gerçekleşti.

Döviz ve küresel beklentiler

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1,164 oldu. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın bağımsızlığına ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'li yarı iletken şirketi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçları piyasa yakından takip ediyor.

Fransa'daki siyasi belirsizlik

Avrupa piyasalarında, Fransa'da devam eden siyasi belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Başbakan François Bayrou, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmuştu. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Ekonomik göstergeler

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayına ilişkin GFK tüketici güven endeksi 23,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.