Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları karışık seyirle günü kapattı

Avrupa piyasaları, küresel belirsizliklerin gölgesinde karışık bir seansın ardından kapanışa doğru dalgalı bir performans sergiledi.

Endeks kapanışları

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 değer kaybederek 553,67 puana geriledi.

Ülke bazında kapanışlar ise şöyle gerçekleşti: İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 9.216,82 puandan; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 azalarak 24.039,92 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.762,6 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artışla 42.447,1 puana yükseldi.

Döviz ve makro görünüm

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,168 seviyesindeydi.

Küresel piyasalar, politika faizlerinin yönüne ilişkin belirsizlikler ve çip şirketi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izledi. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüdü.

Avro Bölgesi'nde ise ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye indi.