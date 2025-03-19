Avrupa Borsaları Kayıplarını Büyütüyor

Avrupa borsalarında genel olarak negatif bir seyir hâkim. Stoxx Europe 600'de düşüş sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:24
Avrupa Borsaları Kayıplarını Büyütüyor

Avrupa Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları, Stoxx Europe 600 gösterge endeksinin yüzde 0,3 düşüşle 552,64 puana gerilemesiyle negatif bir seyir izliyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.259,41 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.669,17 puana işlem görüyor.

Ülkelerin Performansları

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.454 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 13.273,71 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 8.101,24 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesi ile karışık bir seyir gözlemleniyor. Bu bağlamda, yatırımcıların dikkatleri ABD Merkez Bankası(Fed)'nın akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Avrupa Piyasalarını Etkileyen Faktörler

Avrupa borsaları, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmasına yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Almanya'da Federal Meclis, yüksek savunma harcamalarının önünü açmak amacıyla borç kurallarına muafiyet sağlayan ve 500 milyar avroluk bir altyapı ve iklim fonunun kurulmasını öngören mali paketi onayladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Öte yandan, Fitch Ratings, "Almanya'nın Harcama Planları Jeopolitik ve Büyüme Zorlukları için Mali Alanı Kullanma İsteğini Gösteriyor" başlıklı analizinde, ek harcamaların ülke ekonomisinde iyileşme sağlayabileceğine vurgu yaptı. Ancak, bu harcamaların altyapı ve savunma için büyük borçlanmayla dengelenmemesi durumunda, Almanya'nın "AAA" kredi notu üzerinde uzun vadede baskı yaratabileceği uyarısında bulundu.

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