Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: İngiltere Hariç

Avrupa borsalarında genel olarak bir pozitif seyir görülürken, yalnızca İngiltere'nin borsa endeksi olumsuz bir durum sergiliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,5 artış göstererek 550,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi, %1,1 değer kazanarak 22.379 puanda işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4 azalırken 8.769,65 puana geriledi. İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3 artışla 37.658 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,2 primle 12.932,36 puandan ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,9 kazançla 8.112,67 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD’den gelen beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir hâkim. Gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'ne çevrildi.

Avrupa tarafında ise, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi söylemlerine yanıt olarak, ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşmanın daha faydalı olacağını belirtti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,2 azalırken, yıllık bazda %2,3 arttı. İngiltere'de ise 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %0,1 ve yıllık bazda %1,4 artış göstererek öngörüleri aştı.

Ülkede aralık ayına ait sanayi üretimi ise aylık %0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Günün geri kalanında ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.