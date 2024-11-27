Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Düşüşler Sürüyor

Gün içerisinde Avrupa borsalarında negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,4 düşerek 504,0 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,3 azalış ile 19.240 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 8.256 puan seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,7 kayıpla 32.938 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,1 değer kaybıyla 7.118 puana düşerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,6 gerilemeyle 11.554 puandan işlem görüyor.

Küresel Piyasalar ve ABD Verileri

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından çıkan ihtiyatlı duruşun etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündemine odaklanıyor. Avrupa borsalarında ise yeni işlem gününde satıcılı bir hava hâkim.

Gümrük Vergileri ve Ekonomik Etkileri

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ilave gümrük vergisi planlarına dair analiz yayınlayan Deutsche Bank araştırmacıları, bu vergilerin ABD'nin toplam ticaretinin %40'ını etkileyeceğini öngörüyor. Yeni vergilerin üç ülkeyle sınırlı olmasına rağmen, bunların Avro Bölgesi dışındaki üç büyük ticaret ortağına uygulanacağı belirtiliyor.

Özellikle Alman otomobil üreticilerinin, Meksika'daki büyük çaplı üretim tesislerinin bu vergilerden nasıl etkileneceğine dair endişeleri vurgulanıyor.

İngiltere Ekonomisinde Beklentiler

Öte yandan, S&P Global Ratings tarafından yayımlanan bir raporda, İngiltere Merkez Bankası'nın daha gevşek mali politikalar izlemesiyle ülke ekonomisinin ivme kazanacağı öngörülüyor. İngiltere'nin büyümesinin 2025 yılında %1,5'e yükseleceği, 2026 yılı büyümesinin de %1,6 olacağı tahmin ediliyor.

Kuruluş, Bank of England'ın önümüzdeki çeyreklerde faiz oranını 4 kez düşürerek 2025 yılı sonunda %3,75'e çekmesini bekliyor.

Veri Günlüğü ve Analiz Beklentileri

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamalarına dair verilerin yakından takip edileceğini bildiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.