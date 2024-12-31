Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: İspanya Hariç Çoğu Düşüşte

Avrupa borsalarında yılın son işlem günü bazı borsalarda işlemler gerçekleşmezken, açık olanlarda İspanya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,4 azalışla 504,48 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 kayıpla 8.100 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 azalışla 7.307 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,1 kazançla 11.542 puandan işlem görüyor.

Yılbaşı tatili sebebiyle Almanya'da DAX 40 endeksi ve İtalya'da MIB 30 endeksinde işlem gerçekleştirilmezken, İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak.

Analistler, küresel piyasalarda yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler nedeniyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor. Ayrıca, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalmasının beklendiğini ifade ediyorlar.