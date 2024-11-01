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Avrupa Borsalarında Olumlu Trend Devam Ediyor

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir görüldü, önemli ekonomik veriler yatırımcıların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:39
Avrupa Borsalarında Olumlu Trend Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir

Bugün Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,5 artışla 507,7 puana ulaştı. Almanya’da DAX 40 endeksi %0,4 yükselerek 19.128 puana, İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi %0,4 primle 8.143 puana ulaştı.

Diğer Avrupa Endeksleri

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3 değer kazanarak 34.398 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,5 artışla 7.386 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %0,3 yükselişle 11.711 puana geldi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ise 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri ve teknoloji hisselerine bağlı olarak süren düşüşler nedeniyle risk iştahı zayıf seyrini koruyor. Bugün ABD'nin istihdam raporu, yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.

Avrupa borsaları, pozitif bir ayrışma gösterirken, açıklanan makroekonomik veriler yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi ve Enflasyon Faiz Sinyalleri

Dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yıllık %2 artış gösterirken, beklenti ise %1,9 olarak öngörülüyordu. Bu artış, ekonomistlerin Avrupa Merkez Bankası(ECB) aralık toplantısında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi beklentilerini zayıflatıyor.

Bölgede eylülde işsizlik oranı ise %6,3 seviyesinde sabit kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyona ilişkin "Büyük bir şok olmadığı sürece, kalıcı %2 hedefine 2025 yılı içinde ulaşmayı bekliyoruz." dedi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ise faiz oranlarının yavaş düşürülmesi ve enflasyonu aşırı aşağı çekme riskine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İleriye Dönük Beklentiler

Günün geri kalanında ABD’de açıklanacak istihdam raporu ve İngiltere ile ABD'deki imalat sanayi PMI verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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