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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir: İngiltere Hariç Tüm Endeksler Yükselişte

Avrupa borsalarında genel olarak pozitif bir görünüm sürerken, İngiltere'deki endekslerde ise düşüş gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:23
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir: İngiltere Hariç Tüm Endeksler Yükselişte

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Bugün Avrupa borsalarında, İngiltere hariç olmak üzere genel bir pozitif görünüm hakim. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 artışla 519,4 puana ulaştı. Ancak, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 düşüşle 8.320 puanda işlem görüyor.

Almanya ve İtalya'da Yükselişler Devam Ediyor

Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,4'lük bir artışla 19.518 puana ulaşırken, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,5 artış göstererek 34.843 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi de %0,5 değer kazanarak 7.526 puanda işlem görmekte. İspanya'daki IBEX 35 endeksi ise %0,2 artışla 12.012 puanda bulunuyor.

Sıkı Para Politikası Sonrası Beklentiler

Dünya genelinde süregelen sıkı para politikasının sona ermesi ile birlikte, ekonomik resesyon beklentileri de gündemde. Dün karışık bir seyir izleyen Avrupa borsaları, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak para politikası kararını bekliyor.

ECB'nin Faiz Kararı ve Analist Tahminleri

Analistlerin öngörülerine göre, ECB'nin bugün yapılacak toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde tarafından yapılacak açıklamalar, piyasalarda etkili olabilecek önemli sinyaller taşıyor.

Kurumsal Gelişmeler ve Hisse Değer Kaybı

Kurumsal tarafta ise, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, 2025 net satışlarına dair tahminlerini aşağı yönde revize etti. Bu durum, şirketin hisselerinde %5,1'lik bir değer kaybına yol açtı. Ayrıca, lüks tüketim markası LVMH, üçüncü çeyrek satışlarında özellikle Çin’deki talep düşüklüğünden dolayı beklenmedik kayıplar yaşadı ve hisseleri %3,68 değer kaybetti.

Bugün ayrıca ECB'nin faiz kararı ve diğer ekonomik veriler dikkatle takip edilecek.

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