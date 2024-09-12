Avrupa Borsalarında Yükseliş: ECB Faiz İndirim Kararı Etkisi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan faiz indirim kararının arkasından günü yükselişle kapattı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi %0,8 değer kazanarak 512,08 puana ulaştı.

Ülkeler Bazında Endeks Artışları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,57 artışla 8.240,97 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,03'lük bir değer kazanımı ile 18.518,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,52 artışla 7.435,07 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,84 yükselerek 33.453,78 puana yükseldi.

Avro/Dolar ve Küresel Piyasa Verileri

TSİ 19.29 itibarıyla Avro/dolar paritesi %0,282 artarak 1,104 seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalarda ABD'nin açıkladığı enflasyon verileri sonrasında olumlu bir seyir gözlendi.

Faiz İndirimleri ve Ekonomik Büyüme Tahminleri

ECB, mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini ise her birini 60 baz puan indirdi. Bu karar, yılın ikinci faiz indirimi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, banka bu yıla yönelik ekonomik büyüme tahminini iç talebin zayıflaması öngörüsü ile %0,9'dan %0,8'e düşürdü.

ECB Başkanı Lagarde'ın Açıklamaları

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nin ekonomik büyümesinin zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının etkilerinin azalmaya devam etmesi, tüketim ve yatırımları destekleyecektir." dedi. Lagarde ayrıca, verilerin enflasyon hedeflerine ilerlemede kendilerine güvence verdiğini ifade etti.

ABD'deki Ekonomik Veriler

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık %0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise %1,7 ile öngörülerin altında yükseldi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 7 Eylül ile biten haftada 230 bine ulaştı, bu değer piyasa beklentilerinin hafif üstündeydi.

IMF'den Gelen Açıklamalar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'deki enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin azaldığına dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak olası faiz indirimlerinin yerinde olacağı görüşünü paylaştı.