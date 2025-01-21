Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı: İtalya Hariç Tüm Endeksler Artışta

Avrupa borsaları, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasının ardından haftanın ikinci işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 525,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 8.548,29 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 artarak 21.042 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselerek 7.770,95 puana ulaştı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,23 düşüşle 36.059,17 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,043 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın dün ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlamasına ve birçok konuda ilk kararnamelerini imzalamasına odaklandı.

Bir diğer önemli gelişme ise Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantılarının bugün başlaması oldu.

Bir başka dikkat çeken veri ise Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışlarının geçen yıl bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,8 artarak 10 milyon 632 bin 381 seviyesine ulaşması oldu.

Almanya'da ise yatırımcıların ekonomik beklentileri, Alman ekonomisinin geçen yıl art arda ikinci kez daralmasının ardından yılın ilk ayında beklentilerin üstünde düşüş gösterdi.