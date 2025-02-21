Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatların Yükselişi Tüketicileri Zorluyor

Yüksek fiyat artışları Avrupa'da tereyağı krizine neden olurken, tüketicilerin alım gücü ve piyasa dengeleri tehdit altında.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:39
Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatların Yükselişi Tüketicileri Zorluyor

Avrupa’da Yüksek Tereyağı Fiyatları Sorunu

Avrupa genelinde maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle tere yağ fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubat ayında yıllık ortalama yüzde 30 artış gösterdi. Özellikle Almanya'da, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ocak ayındaki verileriyle dikkat çekiyor; tereyağının üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39,8 oranında yükseldi.

Enflasyonun Üzerinde Yükseliş

Bu oranlar, Avro Bölgesi'nde ocak ayında gerçekleşen yüzde 2,5 düzeyindeki enflasyonun çok üzerinde bir artış ortaya koyuyor. Tüketicilerin en çok kullandığı bu üründeki yüksek fiyat dalgalanmaları, enflasyon beklentilerini zora sokuyor.

Panik Alışverişine Önlem Alınıyor

Tüketiciler, tarihi en yüksek tereyağı fiyatlarıyla karşı karşıya kalırken, süpermarketler indirimli tereyağı için özel promosyonlar düzenlemeye başladı. Marketler, her müşteri için maksimum 4 paket tereyağı alım limiti koyarak panik alışverişlerini engellemeye çalışıyor. Bazı marketlerde ise tereyağı, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanıyor.

Polonya Hükümeti Acil Önlemler Alıyor

Almanya'nın komşusu Polonya, tereyağı fiyatlarının artışıyla siyasetin gündeminde yer almakta. Hükümet, Mayıs 2025’teki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde fiyatları dengelemek için acil önlemler alıyor. Aralık 2024 tarihinde stratejik tereyağı rezervlerinden 1.102 tonun serbest bırakılacağı açıklanırken, Polonya Stratejik Rezervler Ajansı tuzsuz dondurulmuş tereyağını işletmelere kilosu 7 dolardan satacağını belirtti.

Üretim Sorunları ve Artan Maliyetler

Avrupa'da çiftçiler, pahalı ham madde ve enerji, düşük süt fiyatları ile yüksek nakliye maliyetleri gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu faktörler, tere yağ üretiminde sıkıntılara yol açıyor. Ayrıca, son yıllarda artırılan konsantre yem kullanımı nedeniyle süt yağ içeriği düştüğü için tereyağı üretimi de azalmış durumda.

Çiftçi Protestoları ve Yerel Tartışmalar

Geçen yıl Avrupa Birliği'ndeki inek sayısının 20 milyonun altına düşmesiyle birlikte, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı üretim merkezlerinde tarım politikası hakkında tartışmalar yaşanıyor. Hükümetlerin iklim politikaları ve artan maliyetler nedeniyle artan çiftçi protestoları da dikkat çekiyor.

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