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Ayda sadece 1.666 TL öderim diyene faizsiz kredi kampanyası! Tek başvuruyla hemen hesapta

Son aylarda faizsiz kredi kampanyalarının pek çok kişinin ilgisini çektiği görüldü. Bankanın Nisan 2024 faizsiz kredi kampanyalarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 11.04.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 20:22
Ayda sadece 1.666 TL öderim diyene faizsiz kredi kampanyası! Tek başvuruyla hemen hesapta

Mevcut müşterilerini elde tutmak ve yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, faizsiz taksitli avans ve çeşitli tutarlarda krediler sunmaya devam ediyor.

"Hemen hesabınıza kaydedilecektir"

İlgili kampanyaya uygun bir bankanın müşterisi olduktan hemen sonra Kredi veya Nakit Avans Talebi bölümünden başvuru yapın, onay alındıktan sonra paranız hesabınıza aktarılacaktır. İşte Nisan 2024'te faizsiz kredi veren bankaların listesi;

Ayda sadece 1.666 TL öderim diyene faizsiz kredi kampanyası

AKBANK

22 Ocak 2024 ile 9 Nisan 2024 tarihlerinin arasında Akbank müşterilerine mobil üzerinden yeni kayıt yaptırmaları halinde 20.000 TL 6 ay vadede ihtiyaç kredisi %0 faizle kullandırılabilecek.

Kredi tutarı: 20.000 TL

Vade: 6

Faiz oranı: Yüzde 0

Aylık taksit: 3.333,33 TL

Tahsis ücreti: 115 TL

ALBARAKA

Yeni müşterilere 15.000 TL tutarında özel faizsiz hoş geldin finansmanı uygun koşullarla sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000 TL

Vade: 6

Faiz oranı: Yüzde 0

ENPARA

Yeni müşterilere %0 faizle özel kredi seçeneği sunulmaktadır.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Süre: 6 ay

Aylık faiz: Yüzde 0,00

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere %0 faizle özel kredi seçeneği sunulmaktadır.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Aylık faiz: Yüzde 0,00

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

GARANTİ BBVA

Özellikle yeni müşterileri hedef alan şirket, 5-30 Nisan tarihleri ​​arasında 25.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksit kampanyası yürütecek.

Kredi tutarı 10.000 TL

Vade: 6

Faiz oranı: Yüzde 0 TL

Tahsis ücreti: 0 TL

15.000 Türk Lirasına kadar 3 ay taksitle, hiçbir faiz ve komisyon ödemeden ön ödeme imkanına sahipsiniz.

DENİZBANK

Yeni müşteriler 18 Aralık 2023 - 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında üç ay süreyle faizsiz nakit avans imkanından yararlanabilecek.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Faiz oranı: 0 faiz

Süre: 3 ay

7. TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere 1 Nisan 2024'ten 30 Nisan 2024'e kadar 15.000 Türk Lirası'na kadar özel faizsiz taksit seçeneği sunulacak. Faizsiz taksitli ön ödemeler 2 ile 3 ay (dahil) arasındaki süreler için geçerlidir.

ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

ON Dijital ihtiyaç kredisi seçenekleri yeni müşterilere %0'dan başlayan faiz oranlarıyla sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Faiz oranı: Yüzde 0,00

Aylık taksit: 1666,67 TL

Tahsis ücreti: 0 TL

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