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Aydın'daki Taşınmazın Satışı Onaylandı: 221 Milyon Lira ile Prestige Emlak Kazandı

Aydın, Didim'deki taşınmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile 221 milyon liraya Prestige Emlak’a satıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:50
Aydın'daki Taşınmazın Satışı Onaylandı: 221 Milyon Lira ile Prestige Emlak Kazandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın ili Didim ilçesinde bulunan bir taşınmazın satışına ilişkin kararı onayladı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan söz konusu mülk, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kayıtlı olan Aydın, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmaz, yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satıldı. İhalenin değeri ise 221 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Bu satış, Aydın bölgesindeki ekonomik gelişmeler açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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