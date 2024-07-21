Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki Kaza ile İlgili Açıklama Yaptı

Bakan Bayraktar'dan Gabar Dağı Kazası Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında meydana gelen kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sondaj kulesinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada, mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybetmesinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Yaşanan Üzüntü ve İnceleme Süreci

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Ayrıca, kazanın nedenlerini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlatıldığını vurguladı.

Bayraktar son olarak, "En kısa zamanda konunun aydınlığa kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın" diyerek, inceleme sürecinin önemini vurguladı.