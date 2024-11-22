Bakan Bayraktar, Gürcistan İle Enerji İşbirliğini Geliştiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen İstanbul Energy Forum'da Gürcistan Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki yüksek elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasına yönelik mevcut çalışmalara dair detaylar ele alındı. Bu işbirliği, iki ülke arasında enerji ticaretinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden bu görüşmenin önemine değinerek, “Enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşımak için önemli adımlar atıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum başladı.